Matera, convocato un tavolo tematico per costruire una programmazione culturale chiara e organizzata. Ecco l’appuntamento

Sabato 18 gennaio alle ore 18:00 nella sede sede dell’associazione Progetto Comune Matera (Via Nazionale, 46 – Matera), si terrà a Matera il Tavolo Tematico “Cultura, risorsa strategica”.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Progetto Comune Matera, rappresenta un’opportunità di confronto per istituzioni, imprese, associazioni culturali e cittadini, con l’obiettivo di ridefinire il ruolo della cultura come leva strategica per lo sviluppo della Città.

Il riconoscimento come Capitale Europea della Cultura 2019 ha lasciato un’eredità significativa, ma anche la necessità di costruire una programmazione più chiara e organica.

Durante il tavolo tematico, si parlerà dell’urgenza di superare approcci frammentari e di elaborare politiche culturali a lungo termine che sappiano valorizzare sia le esperienze consolidate sia le nuove realtà emergenti.

Palma Nitti, membro del direttivo di Progetto Comune Matera, presenta così l’incontro:

“L’esperienza del 2019 ci ha insegnato molto, ma ora è il momento di costruire una visione solida e condivisa.

Invitiamo tutti i cittadini a partecipare, perché solo con il contributo di ciascuno si può dare vita a una strategia culturale che sia davvero inclusiva e capace di rispondere alle sfide future”.

Tra i temi centrali del dibattito ci sarà:

come valorizzare i risultati della Fondazione Matera-Basilicata 2019;

la mappatura e valorizzazione degli spazi culturali;

l’armonizzazione degli eventi e l’importanza di definire appuntamenti di grande rilievo, simbolo dell’identità della città.

Un’attenzione particolare sarà dedicata al percorso verso il 2026, anno in cui Matera avrà come obiettivo quello di Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo.

Mariacristina Visaggi, membro del direttivo ha spiegato:

“Questo tavolo tematico non è solo un momento di confronto, ma una chiamata all’azione.

La cultura è una risorsa fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio, e il successo di questo percorso dipenderà dalla partecipazione attiva di tutte le realtà coinvolte.

Per questo motivo è importante non mancare”.

L’incontro sarà anche l’occasione per discutere delle modalità di connessione tra le tradizionali attività culturali – come musica, teatro, cinema e letteratura – e le nuove frontiere dell’innovazione e dell’industria culturale.

Inoltre, si analizzerà come Matera possa rafforzare la propria presenza nei circuiti culturali nazionali e internazionali, trasformando il 2026 in un trampolino di lancio per una programmazione culturale ancora più ambiziosa.

Sono stati invitati e saranno presenti il presidente e il direttore della Fondazione Matera-Basilicata 2019, l’avvocato Michele Somma e il dottor Antonio Nicoletti, che contribuiranno con la loro esperienza e visione.

L’appuntamento è, inoltre, aperto a tutti coloro che vogliono dare il proprio contributo alla costruzione di un progetto culturale per il futuro.

Ecco la locandina dell’appuntamento.