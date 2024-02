Matera: convocato il consiglio comunale in seduta straordinaria! Ecco i punti da discutere

Il presidente Francesco Salvatore ha convocato il consiglio comunale in seduta straordinaria, Venerdì 1° Marzo alle ore 16.30 presso la sala “Pasolini” di via Sallustio (eventuale seconda convocazione lunedì 4 marzo ore 16), per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Cessazione dalla carica del Consigliere Francesco Lisurici per dimissioni. Surroga del sig. Cinnella Cosimo Damiano e convalida alla carica di consigliere comunale, ai sensi dell’art. 38, co. 8, del d.lgs. 267/2000.

2. Mozione a firma di diversi consiglieri comunali (prima firmataria consigliera Tosti) avente ad oggetto: “Mozione ai sensi dell’art. 68 del Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale di Matera”.

3. Mozione a firma dei consiglieri Carlucci, Stifano e Pilato avente ad oggetto: “Con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento”.

4. Comunicazione prelievo dal fondo di riserva: Delibera di G.C. n. 7 del 11.01.2024 avente ad oggetto: “Prelievo dal fondo di riserva per € 20.000”.

5. Cessato uso pubblico strada vicinale denominata Monterotondo. Determinazioni.

La riunione si svolgerà esclusivamente in presenza.

È garantita la pubblicità della seduta consiliare, mediante trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul sito istituzionale del Comune di Matera.