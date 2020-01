Matera: contributo per il sostegno alle politiche di contrasto alla violenza di genere! I dettagli

Il Sindaco di Matera, Raffello de Ruggieri, e l’assessore alle Politiche sociali, Marilena Antonicelli, hanno ricevuto ieri mattina, 16 Gennaio, un contributo di 2250 euro da parte della Coop-Alleanza 3.0 per il sostegno alle politiche di contrasto alla violenza di genere.

A consegnarlo è stata una delegazione di soci della coop, guidata dal responsabile delle politiche sociali per il territorio di Matera e Bari, Marco Sasso.

Il contributo rappresenta il frutto della campagna di sensibilizzazione “Noi ci spendiamo, e tu?” lanciata da Coop Alleanza nel mese di Novembre del 2019, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

La campagna è stata sostenuta dall’iniziativa “1 per tutti, 4 per te” che dà forza ad attività sociali, culturali e ambientali finanziandole con l’uno per cento delle vendite di prodotti a marchio Coop nei negozi di Coop Alleanza 3.0.

Nell’intero mese di Novembre sono stati raccolti oltre 85mila euro che sono stati distribuiti in parti uguali tra 38 centri anti violenza in tutta Italia.

Il Comune di Matera ha chiesto ed ottenuto che il contributo venga erogato attraverso la modalità della carta acquisto.

L’assessore Antonicelli ha spiegato:

“È il modo migliore per utilizzare il contributo della coop utilizzandolo direttamente per interventi a sostegno delle donne vittime di violenza.

Desidero ringraziare la Coop per questo gesto di generosità che rappresenta un primo passo verso una collaborazione più stretta con la rete sociale dei progetti attivati su tutto il territorio nazionale dal gruppo”.

Di seguito due foto della giornata.