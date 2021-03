Matera, consiglio comunale: sede Comando Polizia Locale e assegnazione buoni spesa nell’ordine del giorno! Ecco i dettagli

L’Amministrazione del Comune di Matera fa sapere che è prevista per domani la riunione del consiglio comunale.

Nei dettagli ecco quanto riportato:

“Il Consiglio comunale è convocato per domani 31 Marzo alle ore 16:00 in seduta ordinaria (seconda convocazione Venerdì 2 Aprile alla stessa ora), presso l’aula magna dell’Istituto Tecnico Industriale, in via Mattei.

Questo l’ordine del giorno dei lavori dell’Assemblea:

Interrogazioni:

interrogazione a firma del consigliere Nicola Casino avente ad oggetto ‘Questione sede Comando Polizia Locale;

interrogazione a firma dei consiglieri Augusto Toto e Mario Morelli avente ad oggetto ‘Gestione dei tre campetti di quartiere riqualificati e non ancora assegnati’;

interrogazione a firma dei consiglieri Augusto Toto e Mario Morelli avente ad oggetto ‘Ancora ritardi per la pubblicazione del bando per l’assegnazione dei buoni spesa’.

2. Approvazione del nuovo Regolamento della Consulta giovanile comunale.

3. Piano comunale per il Diritto allo studio.

4. Osservatorio Ambientale della Città di Matera: nomina componenti.

5. Quantità e qualità delle aree da cedere in proprietà o in diritto di superficie da destinarsi a edilizia economica e popolare e a insediamenti produttivi.

In considerazione dell’emergenza Covid-19, il Consiglio si riunirà in modalità telematica; sarà comunque consentita la partecipazione in presenza nel rispetto delle condizioni di sicurezza”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)