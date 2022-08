Matera: Concessione contributi canoni di locazione. I dettagli

L’amministrazione comunale di Matera ha in queste ultime ore adottato il provvedimento per il pagamento dei contributi per i canoni di locazione bando 2021 (“buoni casa”), fondo del 2020.

Ha commentato sui social il Sindaco Domenico Bennardi:

“Un importante obiettivo raggiunto per essere sempre vicini alle esigenze di numerosi cittadini e un ottimo risultato per l’ufficio politiche sociali comunale che in questi ultimi giorni si è già impegnato nelle operazioni per l’ammissione, in tempi record, degli oltre 80 bambini che accederanno al servizio nidi il prossimo mese di settembre”.

I contributi spettanti saranno accreditati dall’ufficio mandati nei prossimi giorni e direttamente sui conti correnti bancari o postali indicati dai rispettivi cittadini.

Ha commentato l’assessore Piscopiello:

“Risorse importanti per 371 famiglie che versano in una situazione finanziaria non semplice, aggravata da due anni di pandemia. Stiamo ancora vivendo un periodo particolarmente difficile per questo motivo la nostra amministrazione sta mettendo il massimo impegno per far fronte alle innumerevoli difficoltà che le famiglie incontrano”.

