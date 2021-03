Matera, con le scuole chiuse “mamme rischiano di perdere il lavoro”. La denuncia di un cittadino

La decisione del Presidente Bardi di chiudere le scuole non trova la comunità concorde.

Ecco quanto sostiene e ci segnala un nostro lettore di Matera:

“Buongiorno Sindaco Bennardi e Presidente Bardi,

consapevole del delicato lavoro che si sta sostenendo a causa del covid19 esprimo il mio disappunto circa la chiusura delle scuole elementari e ancor di più di quella per l’infanzia.

Per questi bambini sono anni scolastici fondamentali, sono la base della loro crescita e la DAD non è funzionale per loro.

Evidenzio, inoltre, la grande difficoltà che le nostre famiglie stanno attraversando, in particolare la difficoltà delle donne e mamme che devono farsi carico dello smart working e contemporaneamente della DAD dei figli piccoli.

In sintesi, devono essere contemporaneamente mamme, lavoratrici e maestre.

E’ una missione impossibile.

Rischiano di perdere il lavoro ed aggravare una situazione familiare già difficilissima“.

