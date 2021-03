Basilicata: dal bando agricoltura fuori circa 90 giovani! La denuncia

Lo scorrimento della terza graduatoria del Bando sottomisura 6.1 “Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori” del PSR 2014-2020 (FEASR) che tiene fuori circa 90 aziende è stato sollecitato in un incontro (in videoconferenza) promosso da Cia-Agricoltori, Agia, Donne in Campo, Aiel al quale hanno partecipato in collegamento una cinquantina di giovani di varie zone della regione.

Nella videoconferenza con il presidente nazionale Agia, Stefano Francia, è stato sostenuto:

“Al centro della richiesta il mantenimento di un impegno istituzionale assunto con l’approvazione della Misura secondo cui in caso di residui o nuove disponibilità si sarebbe proceduto a finanziare il maggiore numero di domande presentate.

In proposito è stato evidenziato che su circa 150 domande posizionate in graduatoria con 75 punti ne sono state finanziate solo 60 perché i criteri prevedono che, in caso di parità di punteggio, sia finanziato il più giovane d’età.

Un meccanismo che i giovani e i dirigenti delle organizzazioni del sistema Cia respingono e considerano penalizzante e del tutto incomprensibile.

Si tratta di istanze tutte coerenti con i requisiti del Regolamento 2220/20 transitorio che se non saranno finanziate resteranno definitivamente fuori con una forte esposizione finanziaria in quanto i giovani imprenditori hanno proceduto a proprie spese a realizzare gli investimenti in base al piano aziendale.

La videoconferenza è stata l’occasione per una valutazione della situazione di attività dei circa 600 giovani che tra il 2014 e il 2020 hanno utilizzato queste provvidenze.

Tra le proposte emerse:

correggere la griglia dei criteri di selezione in alcuni punti non adeguata;

inserire un sostegno tramite preventivo riparto del budget fra primo insediamento e subentri;

considerare un criterio principe il piano di sviluppo aziendale agganciato a tre fattori innovazione, ampliamento fondiario giornate di lavoro e occupazione.

Su queste basi CIA e AGIA, DONNE IN CAMPO TURISOO VERDE E AIEL invitano Assessore e Dipartimento Agricoltura a procedere sia allo scorrimento delle graduatorie che a predisporre il nuovo bando.

Tutto questo rappresenta una scelta lungimirante e investimenti di prospettiva che eleva la qualità della programmazione e qualifica la spesa”.

