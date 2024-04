Matera, Ciro è stato salvato dalla Polizia ma adesso cerca una casa: ecco come adottarlo

Ciro è stato salvato dagli agenti delle Volanti, dopo esser stato abbandonato a Matera.

I poliziotti, che lo hanno trovato mentre vagava per strada, molto spaventato, non ci hanno pensato un momento a portarlo al sicuro, per poi affidarlo a Stefania, volontaria di una associazione di protezione animali, che ha provveduto a farlo visitare da un veterinario.

Come fa sapere la Questura:

“Adesso per Ciro cerchiamo un bravo padrone, per cui chiunque voglia adottarlo, può contattare il numero 3290673840″.