Matera: “ci stiamo lamentando tutti della puzza di “concime” ma nessuno si lamenta della puzza di pesce che si sente forte in queste strade”! La denuncia di un cittadino

Ancora lamentele dai residenti di Matera.

Questa volta però non è l’odore di concime a creare disagio.

Spiega la situazione un cittadino:

“Ci stiamo lamentando tutti (me compreso) della puzza di “concime” che si è sentita o si sente ancora negli ultimi giorni a Matera, ma nessuno si lamenta della puzza di pesce che si sente per tutta via Passarelli e via Lucana?

Se ci si passa di mattina con i finestrini aperti rimane in macchina mezz’ora, per non parlare di chi ci passa a piedi o ha un attività li vicino.

Il tutto è più che indecoroso per una delle strade più importanti nonché la più centrale della nostra città”.

Avete avvertito anche voi questo odore molesto?

