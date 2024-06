Matera, ci siamo quasi: il carro creato per la 635° edizione della festa della nostra Santa Patrona presto sarà benedetto e svelato! Ecco i dettagli

𝐂𝐢 𝐬𝐢𝐚𝐦𝐨: 𝐥’𝐚𝐭𝐭𝐞𝐬𝐚 è 𝐟𝐢𝐧𝐭𝐚.

Così l’Associazione Maria SS. della Bruna che spiega:

“𝐔𝐧 𝐦𝐢𝐱 𝐝𝐢 𝐞𝐦𝐨𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞 𝐜𝐮𝐫𝐢𝐨𝐬𝐢𝐭à 𝐫𝐢𝐞𝐦𝐩𝐢𝐞 𝐢 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐢 𝐜𝐮𝐨𝐫𝐢 𝐦𝐚𝐧 𝐦𝐚𝐧𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐢 𝐚𝐯𝐯𝐢𝐜𝐢𝐧𝐚 𝐢𝐥 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐩𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐅𝐚𝐛𝐛𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐚𝐫𝐫𝐨

Questa sera, infatti, dopo l’inizio del novenario e l’intronizzazione della Sacra effige di Maria SS. della Bruna in Cattedrale, il manufatto in cartapesta creato dall’artista materana 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞 per la 635^ edizione della Festa in onore della nostra Santa protettrice sarà benedetto e svelato, segnando così l’inizio dei giorni di festa.

Ci vediamo alla Fabbrica del Carro “M. Pentasuglia” dalle 21:00“.