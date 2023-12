Matera: chiuso il bando di concorso per la costruzione del nuovo Carro Trionfale della Madonna della Bruna. Ecco quanti bozzetti sono pervenuti

Sabato scorso, 2 dicembre 2023, si รจ chiuso il ๐–ป๐–บ๐—‡๐–ฝ๐—ˆ ๐–ฝ๐—‚ ๐–ผ๐—ˆ๐—‡๐–ผ๐—ˆ๐—‹๐—Œ๐—ˆ ๐—‰๐–พ๐—‹ ๐— ๐–บ ๐–ผ๐—ˆ๐—Œ๐—๐—‹๐—Ž๐—“๐—‚๐—ˆ๐—‡๐–พ ๐–ฝ๐–พ๐— ๐—‡๐—Ž๐—ˆ๐—๐—ˆ ๐–ผ๐–บ๐—‹๐—‹๐—ˆ ๐—๐—‹๐—‚๐—ˆ๐—‡๐–ฟ๐–บ๐— ๐–พ ๐—‚๐—‡ ๐—ˆ๐—‡๐—ˆ๐—‹๐–พ ๐–ฝ๐—‚ ๐–ฌ๐–บ๐—‹๐—‚๐–บ ๐–ฒ๐–ฒ. ๐–ฝ๐–พ๐— ๐— ๐–บ ๐–ก๐—‹๐—Ž๐—‡๐–บ, che accompagnerร la nostra santa protettrice durante la lunga giornata del 2 luglio 2024.

In totale sono pervenuti 8 bozzetti, 2 per la categoria costruttori e 6 per la categoria amatori, tutti dedicati al tema evangelico scelto per la 635^ edizione: “๐‘จ๐’๐’๐’ ๐’”๐’‘๐’†๐’›๐’›๐’‚๐’“๐’† ๐’Š๐’ ๐’‘๐’‚๐’๐’† ๐’Š ๐’ ๐’Š๐’”๐’„๐’†๐’‘๐’๐’๐’Š ๐’ ๐’Š ๐‘ฌ๐’Ž๐’Ž๐’‚๐’–๐’” ๐’๐’ ๐’“๐’Š๐’„๐’๐’๐’๐’ƒ๐’ƒ๐’†๐’“๐’ ๐’† ๐’ ๐’Š๐’”๐’”๐’†๐’“๐’: <<๐‘ต๐’๐’ ๐’„๐’Š ๐’‚๐’“๐’ ๐’†๐’—๐’‚ ๐’‡๐’๐’“๐’”๐’† ๐’Š๐’ ๐’„๐’–๐’๐’“๐’† ๐’๐’†๐’ ๐’‘๐’†๐’•๐’•๐’ ๐’Ž๐’†๐’๐’•๐’“๐’† ๐’„๐’๐’๐’—๐’†๐’“๐’”๐’‚๐’—๐’‚ ๐’„๐’๐’ ๐’๐’๐’Š ๐’๐’–๐’๐’ˆ๐’ ๐’Š๐’ ๐’„๐’‚๐’Ž๐’Ž๐’Š๐’๐’, ๐’’๐’–๐’‚๐’๐’ ๐’ ๐’„๐’Š ๐’”๐’‘๐’Š๐’†๐’ˆ๐’‚๐’—๐’‚ ๐’๐’† ๐‘บ๐’„๐’“๐’Š๐’•๐’•๐’–๐’“๐’†?>>” (๐’„๐’‡๐’“. ๐‘ณ๐’„ 24, 13-35).

L’Associazione Maria SS. della Bruna spiega, in una nota:

“In attesa di conoscere la proposta vincitrice e di cominciare il lungo percorso di costruzione del nuovo manufatto artigianale in cartapesta, ringraziamo di cuore tutti i partecipanti per aver condiviso la propria idea, nel segno della continuitร e del perpetuarsi di una tradizione ultracentenaria che caratterizza in modo particolare il nostro patrimonio immateriale”.