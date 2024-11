Matera celebra i trent’anni della Fondazione Lucana Antiusura Mons. Vincenzo Cavalla. L’evento in programma

Venerdì, 29 Novembre, dalle ore 9:30 alle 13:00, nella Sala Joseph Ratzinger della Parrocchia di Sant’Agnese, a Matera, si svolgerà un Convegno per celebrare i trent’anni della Fondazione Lucana Antiusura Mons. Vincenzo Cavalla.

Sono state invitate le massime autorità del territorio, Prefetto, Arcivescovo, Presidente della Regione, Commissario del Comune, Presidente della Provincia.

Nel cuore del Convegno proporrà una relazione testimoniale Maurizio Fiasco, sociologo romano, esperto di problemi concernenti la sicurezza pubblica, consulente da venticinque anni della Consulta Nazionale Antiusura delle Fondazioni Antiusura, applicato strenuamente alle questioni del sovraindebitamento e dell’azzardo.

Per la Fondazione l’artista materano Giuseppe Mitarotonda gli consegnerà il Premio Città cristologica giunto alla VI edizione.

Consumato il coffee break, in un brainstorming regolato da Basilio Gavazzeni, si succederanno gli interventi del rappresentante della Questura, di Brunella Carriero il notaio che costituì la Fondazione, di Angelo Festa primo presidente e attuale vicepresidente della Fondazione, di Eustachio Quintano commercialista prossimo fin dalle origini alla Fondazione, di Andrea Carriero segretario generale di Cofidi Sviluppo Imprese, di Abramo Cardinale animatore di Giocatori anonimi, di Angelo Tataranni con Anna Maria Cammisa della Caritas diocesana, di Tommaso Conese rappresentante del Banco delle Opere di Carità di Basilicata.

Le conclusioni saranno riservate ad Antonio Giuseppe Caiazzo Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico.

Il soprano Nunzia Rizzi aprirà il Convegno con Non, je ne regrette rien di Èdith Piaf e lo chiuderà con We Shall Overcome di Joan Baez.