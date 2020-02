Matera: Carabinieri a scuola per contrastare l’uso di alcol tra i minori! I dettagli

“Puoi divertirti ballando, non barcollando!”, questo lo slogan scelto per la serie di incontri formativi proposti nelle scuole nell’ambito della campagna di informazione e sensibilizzazione finalizzata a contrastare l’uso di alcol da parte dei minori, in occasione della 61ª edizione del Carnevale Montese, promossa dall’Amministrazione Comunale di Montescaglioso.

L’iniziativa vede la partecipazione di:

Associazione “Giovani per la legalità Paolo Gallipoli” – Istituto Comprensivo “Palazzo-Salinari”;

le Associazioni di Protezione Civile “Croce Amica” e “Anpas”;

“Pro Loco”;

Circolo Arci “La Lampa” APS.

La mattina del 13 Febbraio il momento formativo è stato rivolto agli studenti del biennio (della sede di via Matarazzo) dell’Istituto Alberghiero Turi attraverso video, testimonianze, riflessioni guidate e interventi delle istituzioni, tra i quali quello del Maresciallo maggiore Pasquale Anselmi, Comandante della stazione dei Carabinieri di Montescaglioso.

Di seguito due foto della giornata.