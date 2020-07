Matera Capitale Europea della Cultura 2019: in un anno realizzati più di 1000 eventi con oltre 400 mila spettatori!

Nel pomeriggio di oggi, a Casa Cava, nei Sassi di Matera, la Fondazione Matera-Basilicata 2019 ha presentato il report di monitoraggio dell’anno di Matera Capitale Europea della Cultura.

I dati diffusi dal presidente della Fondazione, Salvatore Adduce, nel corso dell’incontro pubblico, dicono che:

sono stati realizzati 1.200 eventi, in gran parte di arte contemporanea e spettacoli dal vivo: il 66 per cento a Matera e il 34 per cento nel resto della Basilicata;

ad assistere agli eventi vi erano oltre 497 mila persone.

Un risultato che conferma, ancora una volta, come la nostra città possa svolgere un ruolo culturale importante non solo per il Mezzogiorno ma per l’itero Paese.a

