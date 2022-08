Matera, buone notizie: al via i lavori per marciapiedi e arredo urbano su queste strade! Ecco i dettagli

A Matera sono partiti i lavori di manutenzione di strade, marciapiedi e arredo urbano in via Casalnuovo e Via Tommaso Stigliani.

È quanto annuncia il Sindaco, Domenico Bennardi:

“Ricordo le tante segnalazioni fatte da residenti e imprenditori di Via Casalnuovo che rappresenta un ingresso importante degli antichi rioni.

Nonostante le difficoltà legate alle interdizioni e alle vicende giudiziarie stiamo sostituendo i Rup e lavorando per provare a portare avanti i cantieri.

Ringrazio l’assessore alle opere pubbliche Ing. Lomurno e l’intero settore.

Sono soddisfatto perché ieri con una seduta lampo del Consiglio Comunale è stato approvato un altro importante provvedimento per Matera: una modifica al piano triennale delle opere pubbliche per oltre due milioni di euro per interventi di messa in sicurezza e efficientamento energetico in vari plessi scolastici per un valore di 170 mila euro, per:

lavori di manutenzione straordinaria all’immobile di via Lazazzera che sarà adibito a Comando della Polizia Locale per un importo di 500 mila euro;

lavori di straordinaria manutenzione alla scuola Nitti per 508 mila euro;

un milione di euro per la manutenzione straordinaria delle strade nelle periferie di Matera Sud, matera Nord e Borghi.

Interventi attesi da tempo che siamo riusciti a programmare e soprattutto anticipare grazie alla votazione di ieri.

Ringrazio tutti i consiglieri che hanno votato a favore.

Cuore e impegno”.

Foto di Gianfranco Losignore.

