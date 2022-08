In Basilicata temporali e piogge in arrivo! Ecco le previsioni per Matera

Con l’inizio della settimana l’alta pressione africana perde forza favorendo la discesa da Nord di correnti più fresche con piovaschi o temporali sull’Appennino che interesseranno anche la Basilicata.

Ma, che tempo ci attende su Matera?

in arrivo pioggia e temporaliSecondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Domenica 7 Agosto, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 33°C, la minima di 23°C.

Lunedì 8 Agosto, invece, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 32°C, la minima di 22°C.

Martedì 9 Agosto, invece, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 32°C, la minima di 22°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con il dettaglio delle previsioni.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)