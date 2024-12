Matera: bravissime le ragazze che in strada trovano un portafoglio con oltre 500 euro e lo consegnano ai Carabinieri! Ecco come è andata

Lo scorso 23 Dicembre a Matera, un gruppo di ragazze ha rinvenuto un portafogli da donna nei pressi di via Dante, con all’interno la somma complessiva di 560 euro, ma privo di qualsiasi documento che potesse ricondurre alla sua proprietaria.

Senza esitare, le giovani si sono recate presso il Comando Provinciale dei Carabinieri consegnando quanto avevano trovato.

I Carabinieri, dopo aver preso in custodia il portafogli, si sono immediatamente attivati per rintracciare la persona che lo aveva smarrito, operazione non facile poiché oltre alle banconote e uno scontrino fiscale, all’interno non vi era alcun elemento che potesse far risalire all’identità di colei che lo aveva perso.

Attraverso l’esame del documento commerciale, i militari hanno individuato il negozio che lo aveva emesso, e grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza riferite al giorno e all’orario riportato sullo scontrino, hanno acquisito l’immagine della proprietaria del portafogli.

Dopo un’articolata e complessa serie di accertamenti e attività, tra cui la pubblicazione sulle reti social di un videoappello per l’identificazione della proprietaria, nella mattinata del 29 dicembre i Carabinieri del Comando Stazione di Matera sono riusciti finalmente a dare un nome al volto della donna ripreso dalle telecamere del negozio.

Dopo essere stata rintracciata, la proprietaria, una signora che risiede nella zona nord della città, si è immediatamente recata in caserma insieme al marito.

Pervasa dalla gioia per l’inaspettata notizia, non è riuscita a trattenere l’emozione, e tra le lacrime ha raccontato di essersi resa conto dello smarrimento solo alcuni giorni dopo, e che tale evento l’aveva profondamente amareggiata perché il denaro contenuto all’interno era quello che poco alla volta aveva messo da parte per poter acquistare i regali di Natale ai nipotini.

La donna ha voluto subito ringraziare le autrici del ritrovamento che ha raggiunto telefonicamente, esprimendo loro la sua immensa gratitudine.

Quindi, ha inteso ringraziare i Carabinieri per il loro operato, ancora incredula del felice epilogo poiché si era ormai rassegnata al fatto di aver perso per sempre quei soldi.

Dopo averle consegnato il portafogli con il prezioso contenuto, i Carabinieri le hanno anche fatto dono del Calendario Storico dell’Arma.

Una storia a lieto fine, fatta di buone azioni che in questo periodo di festività assume ancor più valenza per l’encomiabile onestà delle ragazze autrici del ritrovamento e per la gioia di una nonna che aveva perso la speranza di poter rendere felici i suoi nipotini.