Matera, Bennardi: “Segnali di considerazione per la nostra città. Io voglio essere fiducioso”! Ecco i dettagli

Il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, comunica:

“In un giorno importante, quale è la Festa della Repubblica, Matera è stata felice di accogliere diversi esponenti della Regione Basilicata, tra i quali l’assessore alla Salute, Rocco Leone, e il presidente del Consiglio regionale, Carmine Cicala.

Segnali di attenzione e considerazione per la nostra città, da cogliere positivamente.

Positivo, senz’altro, lo scambio di idee e di opinioni con il presidente Cicala, che dopo la cerimonia ho avuto il piacere di accogliere in municipio.

Abbiamo parlato anche dei rapporti tra la nostra città e la Regione, e della necessità – della urgenza, direi – di un dialogo, di un confronto costruttivo, che auspico possa avere un seguito anche nei percorsi futuri.

Non si può non riconoscere il ruolo e il valore di Matera per tutta la regione: una storia e una ricchezza sempre offerte all’intera Basilicata; una porta – l’accesso – per tutti i comuni lucani.

È necessario che anche il presidente della Giunta, Bardi, ricambi la disponibilità al confronto, magari anche venendo finalmente in una città che lo attende da tempo.

Io voglio essere fiducioso e non mi stancherò mai di tessere relazioni”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)