Ieri sono stati somministrati 6.132 vaccini.

211.679 lucani hanno ricevuto la prima dose (38,3 per cento) e 122.9050 hanno ricevuto anche la seconda dose (22,1 per cento), per un totale di somministrazioni effettuate pari a 333.254 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).a

