Matera, avviso pubblico per gli eventi di fine anno. Ecco come mandare le proposte

L’Amministrazione comunale ha pubblicato l’Avviso, finalizzato ad acquisire proposte del comparto artistico per il concerto di fine anno 2023, considerato un momento di attrattività turistica fondamentale nell’ambito della programmazione annuale degli eventi cittadini.

Con l’Avviso si invitano tutti gli operatori eventualmente interessati, a far pervenire al Comune proposte che comprendano anche un’esibizione concertistica nella serata del 1 gennaio 2024.

Il concerto del 31 dicembre 2023, dovrà essere gratuito per i partecipanti, coprire un periodo indicativo dalle ore 21 del 31 dicembre 2023, alle ore 2 del 1 gennaio 2024 e comprendere una modalità di realizzazione di conto alla rovescia per il nuovo anno.

Il concerto si dovrà svolgere nel parco del Castello Tramontano.

Particolarmente gradito sarà il coinvolgimento del tessuto musicale e culturale cittadino.

In ogni caso, nell’ottica di consolidare il trend positivo per il turismo trainato dai grandi eventi e mantenere alta la capacità attrattiva delle iniziative organizzate in città, le proposte dovranno prevedere come l’esibizione di uno o più artisti (singoli o gruppi) di fama nazionale/internazionale.

Nell’indicare i nomi degli artisti che si intende proporre, è necessario averne accertato la disponibilità, per cui nelle proposte dovrà essere evidenziato se siano stati o meno formalizzati accordi preliminari con gli artisti indicati, e se vi siano o meno termini entro i quali dover confermare l’interesse dell’Amministrazione.

L’Amministrazione rende noto che sarebbe particolarmente gradito che la proposta artistica comprenda, nell’ambito di un progetto unico, anche collegamenti televisivi e/o radiofonici degli spettacoli proposti, per una maggiore visibilità di Matera come città ospitante.

In considerazione della spesa sostenuta negli anni passati, il budget entro cui contenere il corrispettivo complessivo delle proposte, comprensivo di cachet artisti e di qualsivoglia diritto di agenzia o altro sia previsto nel progetto dall’operatore proponente, dovrà essere compresa in 130.000/140.000 euro oltre Iva.

Le proposte dovranno pervenire all’Amministrazione entro la mezzanotte di mercoledì 22 novembre 2023 tramite Pec, all’indirizzo: comune.matera@cert.ruparbasilicata.it, con l’indicazione in oggetto della dicitura “Proposta artisti Capodanno”.

L’Avviso è reperibile e scaricabile dalla pagina istituzionale del Comune al link: https://servizionline.comune.mt.it/kweb/ap/matera/filtraPubblicazioninumeroPAP=4413&pubblicatoDal=10/11/2023&tipoPubblicazione=tutte.

L’Amministrazione comunale auspica la massima partecipazione degli operatori locali.