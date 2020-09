Matera, attenzione: tombino pericolosamente sporgente in una delle vie cittadine! La denuncia

Desta preoccupazione a Matera un tombino sconnesso e sporgente presente in una delle vie cittadine.

Il chiusino, come evidente dalla foto, fuoriesce in modo inaspettato dalla sede stradale e costituisce un pericolo, non solo per gli automobilisti.

E’ quanto segnala un cittadino:

“In viale Europa, nei pressi dell’incrocio con via Santa Caterina da Siena, chi ha effettuato i lavori di scavo ha lasciato questo tombino dell’acquedotto (chiave di arresto) pericolosamente sporgente.

Mi hanno segnalato già la caduta di un motociclista.

Fate attenzione!

Ovviamente, c’è brecciolino sparso che rende ancora più pericoloso lo scavo e nessun cartello che avvisi del pericolo”.

Raccomandiamo prudenza.

Ecco una foto.

