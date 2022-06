Un cittadino di Matera preoccupato denuncia:

“Rischio di cadute per chi va in moto in contrada Aia del Cavallo, all’ingresso di ‘Matera Centro’ agli innesti con la SS 7 e la Bradanica.

Sul ponte sono presenti pericolosissimi perni in grado di far scoppiare le gomme o di squarciarle.

FATE ATTENZIONE”.

Ecco le foto scattate dal cittadino.

