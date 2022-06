Policoro: “Meraviglioso dono per il servizio di trasporto dei nostri super ragazzi”! L’annuncio

“‘Nessun regalo è troppo piccolo da donare, e nemmeno troppo semplice da ricevere, se è scelto con giudizio e dato con amore’ (FRANZ KAFKA).

Riceviamo questo meraviglioso dono che consentirà di svolgere il servizio di trasporto per i nostri super ragazzi.

Grazie Paternostro Automobili & BIKE per averci scelto”.

Non trattengono la gioia i volontari di “Viviamo Insieme” a Policoro, associazione di familiari e amici di Ragazzi Speciali, che nasce dall’esigenza di un gruppo di genitori di ragazzi con disabilità.

Questo gruppo di genitori, stanco di vedere emarginati i propri figli, ha deciso di uscire insieme a LORO dalle mura di contenimento, in cui sono costretti a vivere, per mancanza di attività inclusive nella società, cominciando a chiedere aiuto e collaborazione, agli Amici, trovando persone, disposte a dare una mano, con un unico obiettivo: Inclusione a 360° per tutti i Ragazzi Speciali.

Ecco una foto della giornata.

