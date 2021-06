Matera, attenzione: “nei Sassi ora è moda lanciare in aria bottigliette di vetro”. La denuncia

E’ una situazione sempre più intollerabile quella denunciata da parte dei residenti di Matera.

Soprattutto ora con le aperture serali, giovani continuano a darsi appuntamento nei Sassi e, dopo aver bevuto, si divertono a lanciare in aria le bottiglie di vetro ormai vuote.

Ecco quanto dichiara una cittadina:

“Signori miei, attenzione ai vostri figli 12/13/14/15enni.

Oltre a tutte le bravate, nei Sassi ora è moda lanciare in aria e a casaccio bottigliette di vetro.

Li ho appena visti dalla finestra.

Se succede qualcosa a qualcuno; se dovessero arrivarci in testa bottiglie di vetro mentre usciamo di casa?!

Tra l’altro ho una bambina di un anno!

Li ho visti in facci: non ho fatto una foto perché ho pensato a urlare per farli smettere, vista la pericolosità.

Ma dove pensano di vivere.

Stiamo rasentando la follia”.

