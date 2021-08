Matera, attenzione: finti infermieri truffano anziani! I dettagli

La Questura di Matera informa:

“Continuiamo a mettere in guardia i nostri anziani.

Oggi vi segnaliamo la truffa dei finti infermieri.

Si verificano ancora casi in cui finti operatori della Asl hanno tentano di contattare al telefono le persone, in particolare quelle anziane, con la scusa di sanificare i soldi, offrire farmaci o cure mediche per prevenire il contagio da Covid-19″.

Facciamolo sapere ai residenti, specialmente gli anziani, perché possano prevenire spiacevoli situazioni.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)