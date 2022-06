Matera: “Assegnare la sede adeguata per la Scuola di Cinematografia prima che questa venga spostata altrove”. La richiesta urgente

AISM.Mathera (Associazione Infrastrutture e Sviluppo Mathera), in una nota, denuncia:

“Il Comune di Matera deve rendere noto dei motivi per cui non sono stati appaltati nei tempi previsti dall’intesa sottoscritta tra Regione, Comune e Scuola di Cinematografia, i lavori di adeguamento dell’ex sede di Architettura di Via Lazazzera, a Scuola Sperimentale di Cinematografia.

I termini previsti erano Marzo 2021 per la fine degli interventi di adeguamento ed ottobre 2021 per l’inizio delle attività scolastiche.

Inoltre, il Comune di Matera, deve dare conto pubblicamente del documento che ha ricevuto dalla Scuola di Cinematografia ad Aprile 2022, nel periodo successivo al termine di inizio lavori mai effettuati (periodo in cui la sede era idonea), in cui si evince la NON IDONEITÀ della sede dell’ex sede di Architettura di via Lazazzera per la realizzazione della Scuola di Cinematografia.

Pertanto SOLLECITIAMO il COMUNE DI MATERA ad assegnare la sede adeguata per la Scuola di Cinematografia e dare un cenno sulla programmazione in merito, prima che questa venga spostata altrove con gli stessi fondi che la Regione ha già stanziato per l’anno 2021 e 2022 ( 1,4 milioni di €).

Evitiamo il danno e la beffa per la città di Matera, se questo dovesse accadere è ben più grave del ritardo che fino ad oggi è stato generato”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)