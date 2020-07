Matera: approvato il progetto per la realizzazione della Casa delle Tecnologie emergenti

Il Movimenti 5 Stelle di Matera, in un comunicato stampa, dichiara:

“Il consiglio comunale di Matera ha approvato a maggioranza il progetto definitivo per la realizzazione della Casa delle Tecnologie emergenti a Matera.

Si tratta di un importantissimo progetto che una volta messo a regime porterà sicuramente la città di Matera ad essere il punto di riferimento per le nuove professionalità legate allo sviluppo delle nuove tecnologie digitali.

Di fronte a 15 milioni di euro già stanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico per Matera, ci saremmo aspettati un voto unanime in consiglio per l’approvazione di un progetto strategico e fondamentale per lo sviluppo socio-economico della città e di questo siamo fortemente dispiaciuti.

Fortunatamente non è venuto a mancare il numero legale e i 15 voti a favore hanno dato il via finalmente al processo di realizzazione di questo importantissimo intervento.

Il futuro va anticipato e va previsto con la programmazione da parte della politica, considerato che le professioni del futuro, ma anche del presente, sono quasi tutte legate al digitale e alle nuove tecnologie applicate al lavoro.

Le aziende materane potranno usufruire di questo ‘laboratorio’ per ottimizzare i processi di lavoro, aumentare la competitività ma non solo: le figure professionali che si creeranno all’interno della Casa delle Tecnologie saranno fondamentali anche per la nascita di nuovi posti di lavoro.

L’innovazione, il digitale, la connettività, rientrano a pieno titolo nella visione che abbiamo di una città intelligente, capace di affrontare le sfide future per uno sviluppo del territorio che ormai, in tutti i settori produttivi passa dalle nuove tecnologie.

Per questo motivo esprimiamo grandissima soddisfazione per questo provvedimento fortemente voluto dal MISE, che ha messo a disposizione della città di Matera una cifra ragguardevole e importante, e ci sentiamo in dovere di ringraziare Luigi Di Maio e Stefano Patuanelli che hanno creduto tantissimo in questo progetto, nonché la nostra portavoce alla Camera, attualmente Sottosegretario al MISE, Mirella Liuzzi che ha seguito con passione e impegno tutto il percorso.

La prossima amministrazione potrà contare e puntare fortemente sulla Casa delle Tecnologie senza indugi perché un’occasione del genere, se sfruttata a dovere, potrà portare Matera al centro del mondo”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)