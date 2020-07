Matera, approvato il progetto della Tangenziale Ovest “di cui si discuteva da oltre 40 anni”. Ecco i dettagli

Il consiglio comunale di Matera ha approvato all’unanimità il progetto della Tangenziale che collegherà Via dei Normanni con Via Annibale Di Francia, permettendo l’attraversamento della città da Nord a Sud, e consentendo una drastica riduzione del transito dei veicoli nelle strade del centro storico ed in particolare lungo l’asse Via Nazionale-Annunziatella-Lucana.

L’infrastruttura servirà anche per decongestionare il traffico nei pressi della rotatoria che regola l’incrocio tra Viale Europa, Viale delle Nazioni Unite e Via Moro.

Il progetto, contenuto nel Prg, nel Regolamento urbanistico e nel Piano urbano della mobilità, è stato modificato nel tracciato originario che prevedeva la realizzazione di un viadotto di circa 100 metri che avrebbe avuto un impatto paesaggistico importante e introducendo un incrocio a raso, che salvaguardia l’uscita dei mezzi dalla caserma dei Vigili del Fuoco e rende più sostenibile, anche economicamente, l’intervento.

Il Sindaco ha dichiarato:

“Sento la necessità di ringraziare i Consiglieri per aver approvato all’unanimità, nell’interesse della comunità, un progetto strategico di cui si discuteva da oltre 40 anni.

Ringrazio per il lavoro svolto i tecnici comunali.

Il progetto è inserito al primo punto del Cis Basilicata, con un investimento di 11 milioni di euro, a testimonianza dell’importanza che riveste per la città.

L’opera, che risponde ai requisiti della strategicità, della addizionalità e della immediata cantierabilità, potrà essere realizzata non appena il Ministero renderà disponibili le risorse”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)