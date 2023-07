Matera: annullato lo spettacolo dei fuochi pirotecnici di oggi su Murgia Timone! Ecco cosa sta succedendo

Con vivo rammarico, il Presidente dell’Associazione Maria SS. della Bruna, Bruno Caiella, unitamente al delegato arcivescovile Don Francesco Di Marzio e al Comitato Esecutivo, comunicano che:

“lo spettacolo dei fuochi pirotecnici, previsto per la serata di oggi, Domenica 9 luglio, 2023, su Murgia Timone, è stato annullato.

La direzione e la velocità del vento monitorati in questi ultimi tre giorni, con l’utilizzo di apposito anemometro e confrontati con i dati della centralina di riferimento della cementeria, purtroppo, non rispettano i limiti imposti dalla delibera autorizzativa e, viste le previsioni per la giornata di oggi, corre l’obbligo di annullare lo spettacolo.

Il vento, in questi giorni, spira dal quadrante Nord e supera il limite di 10 km/h di velocità.

Inoltre, considerata la Valutazione d’Incidenza Ambientale del 26 Giugno u.s., a cui è seguito il parere favorevole ottenuto dalla Regione Basilicata con la Determina Dirigenziale 23BC.2023/D.00606 del 29 giugno u.s., lo spettacolo non potrà essere riproposto, nello stesso luogo e con le stesse modalità, nei giorni successivi; pertanto, si intende realizzare uno spettacolo pirotecnico differente, nei pressi della Fabbrica del Carro Trionfale, sabato 15 luglio, a conclusione dei festeggiamenti.

Sono confermati tutti i riti e le celebrazioni di questa sera, a partire dalle 18.00 presso la Basilica Cattedrale, con la Celebrazione Eucaristica delle ore 18.30 e con la processione della Sacra Immagine di Maria SS. della Bruna che attraverserà le vie degli antichi rioni Sassi, alle ore 19.30″.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)