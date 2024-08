Matera: ancora un po’ di tregua dal caldo afoso? Ecco le previsioni aggiornate

Da inizio settimana una circolazione depressionaria dal Mediterraneo occidentale si porterà gradualmente verso Levante: ne conseguirà in primis un apprezzabile calo termico e a seguire maggiore instabilità con il rischio di rovesci e temporali.

Quindi che tempo ci attende sul Matera nei prossimi giorni?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Martedì 20 Agosto, avremo nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio.

Schiarite in serata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 30°C, la minima di 18°C.

Mercoledì 21 Agosto avremo nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 31°C, la minima di 21°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco le previsioni per la giornata di domani.