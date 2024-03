Matera: anche i meno esperti avranno modo di esplorare le potenzialità e le sfide dell’Intelligenza Artificiale. L’iniziativa

Si terrà Mercoledì 20 Marzo 2024 presso la sala riunioni di Via degli Aragonesi 26/a con inizio alle ore 18.00 il secondo seminario sulla AI Intelligenza Artificiale con particolare riferimento alle applicazioni pratiche e guide all’implementazione di Chat GPT.

Questo, afferma Matteo Buono Presidente della Cna Matera, è il secondo di una serie di appuntamenti riservato in esclusiva ai B&B e alle strutture ricettive di piccole e medie dimensioni.

A seguire poi altri incontri riservati ai diversi mestieri, unioni e raggruppamenti di interesse.

L’intelligenza artificiale (AI), prosegue Roberto Luongo Direttore della Cna Matera, è una tecnologia in rapida evoluzione che sta rivoluzionando molteplici settori, dall’industria alla sanità, dalla finanza alla ricerca scientifica.

Basata sull’idea di creare sistemi in grado di apprendere autonomamente dai dati, l’AI si propone di replicare alcune funzioni cognitive umane, come la capacità di apprendimento, la percezione sensoriale, il ragionamento e la decisione.

In questo seminario esploreremo le potenzialità e le sfide dell’AI, discutendo come possa essere applicata in diversi contesti per migliorare la nostra vita quotidiana e favorire l’innovazione tecnologica.

Il seminario si concentrerà sui fondamenti della Chat GPT, con applicazioni pratiche, casi di studio, esempi e guide all’implementazione; pertanto è stato progettato per guidare anche coloro senza esperienza pregressa in materia, attraverso le infinite possibilità che la Chat GPT apre per il lavoro e le attività.

L’evento si aprirà con i saluti del Presidente Territoriale CNA Matera, Ing. Matteo Buono, seguito dall’introduzione del direttore della CNA di Matera, Avv. Roberto Luongo.

Successivamente, Emanuele Perrucci, referente di Cna Comunicazione sull’AI nonché consulente digital ed esperto del settore svilupperà con esempi pratici i temi del seminario.

Di seguito la locandina con i dettagli.