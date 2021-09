Matera: all’ospedale Madonna delle Grazie drive-in per le scuole! Ecco i dettagli

È notizia di poche ore fa quella che vede il Madonna delle Grazie di Matera protagonista per i prossimi tamponi di screening da effettuare, in base alle esigenze, agli studenti delle scuole di Matera e Provincia.

Sarà quindi predisposto all’interno dell’area dell’ospedale un drive-in per le scuole, in previsione, per i prossimi mesi, di un aumento dei tamponi.

Azioni queste messe in campo per giocare d’anticipo contro il Coronavirus e attuare una sempre più efficace prevenzione anche in ambito scolastico.

