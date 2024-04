Matera: all’amatissimo Mattia, campione scomparso a soli 27 anni, sarà dedicato il nostro campo di basket! I dettagli

La Giunta comunale, accogliendo la richiesta della società “Apd Virtus Matera group 2016”, ha deliberato l’intitolazione del campo di basket in piazza degli Olmi a Mattia Maria Stano, giovane sportivo scomparso nell’ottobre 2023 all’età di 27 anni per un male incurabile, molto amato e ammirato in tutti gli ambienti cittadini.

Si legge nelle motivazioni dell’atto-

«Mattia Maria Stano ha manifestato nella sua breve vita dedizione per lo sport, essendo stato un giocatore di basket di buon livello, riuscendo a giocare anche in serie B e A2.

L’atleta, dopo la scoperta di un tumore, era stato sottoposto a un trapianto di fegato ed era tornato in campo con la sua squadra, l’Apd Virtus Matera Group 2016, diventando testimonial delle campagne per la donazione di organi.

Tuttavia, il giovane è successivamente venuto a mancare per l’aggravarsi improvviso delle sue condizioni di salute».