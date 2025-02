Matera alla BIT di Milano: crescita turistica tra successi, criticità e strategie per il futuro! I dati

Il Consorzio Albergatori di Matera (CAM) ha rinnovato la sua presenza alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano, svoltasi dal 9 all’11 febbraio, rafforzando il proprio impegno nella promozione della destinazione su scala nazionale e internazionale.

Nel corso della manifestazione, il Consorzio ha consolidato relazioni con tour operator e stakeholder del settore, ampliando le opportunità di collaborazione.

A conferma della centralità delle fiere turistiche, il CAM parteciperà anche alla Borsa del Turismo Mediterraneo (BTM) di Bari, dal 26 al 28 febbraio, e alla Borsa Mediterranea del Turismo (BMT) di Napoli, dal 13 al 15 marzo 2025. L’interesse per Matera e per i borghi lucani è stato significativo, come dimostrato dalla grande affluenza allo stand della Regione Basilicata.

Dati 2024: Matera cresce negli arrivi, ma cala la permanenza.

I dati turistici 2024, pubblicati dall’APT Basilicata, evidenziano un trend positivo negli arrivi, ma anche una criticità da affrontare: la riduzione del tempo medio di soggiorno.

Nel 2024, gli arrivi a Matera sono aumentati del 4,7% rispetto al 2023 e del 4,9% rispetto al 2019, confermando il consolidato appeal della città. Tuttavia, questo incremento non si è tradotto in un aumento delle presenze, segnale di un cambiamento nelle abitudini di viaggio.

Il dato più preoccupante è la riduzione del tempo medio di permanenza: rispetto al 2019, Matera ha perso circa 100.000 presenze, registrando un calo del 13%.

Dati comparativi:

• 2019 – Anno da record con Matera Capitale Europea della Cultura e soggiorni medi più lunghi.

• 2023 – Flessione rispetto al 2019, ma con un rapporto arrivi-presenze più bilanciato.

• 2024 – Nonostante la crescita degli arrivi, il calo delle presenze evidenzia una criticità da affrontare con urgenza.

In controtendenza, il turismo internazionale segna un risultato positivo: +82,5% di arrivi e +56,7% di presenze rispetto al 2019.

Un dato che conferma l’efficacia delle campagne promozionali dell’APT Basilicata sui mercati esteri e la crescente attrattività internazionale della città.

Strategie per incentivare la permanenza.

Per contrastare la diminuzione della durata media dei soggiorni, è necessario investire in eventi, cultura e accessibilità.

Negli ultimi anni, Matera ha perso eventi di grande richiamo come Materadio, il Woman Fiction Festival e produzioni teatrali di livello, tra cui Cavalleria Rusticana nei Sassi con il Teatro San Carlo. Il rilancio di appuntamenti di questo calibro, unito alla creazione di nuove iniziative artistiche e culturali, potrebbe incentivare i visitatori a fermarsi più a lungo.

Matera dispone di siti completati ma ancora non accessibili per mancanza di bandi di gestione.

È urgente attivarne la fruizione, tra cui:

• Museo demo-etnoantropologico

• Parco delle Cave

• Castello di Matera

Allo stesso tempo, è cruciale risolvere le problematiche legate alla Cava del Sole, sito strategico per ospitare eventi di richiamo internazionale.

Tassa di soggiorno, sostenibilità e nuove prospettive.

La tassa di soggiorno rappresenta una risorsa chiave per il miglioramento dei servizi turistici. È essenziale garantire maggiore trasparenza sulla destinazione dei fondi raccolti e impiegarli per accrescere l’attrattività della città.

Tra le proposte strategiche del Consorzio:

Introdurre una tassa di ingresso per gli autobus turistici, per incentivare un turismo più sostenibile e finanziare infrastrutture e servizi.

Destagionalizzare l’offerta con la creazione di un impianto fieristico, in grado di attrarre visitatori durante tutto l’anno.

Istituire un Destination Manager, figura essenziale per una gestione turistica più efficace, in sinergia con istituzioni e operatori del settore.

Matera, una città da vivere tutto l’anno.

Matera ha tutte le carte in regola per consolidarsi tra le destinazioni più apprezzate al mondo. Per farlo, è necessario un piano strategico condiviso tra istituzioni, operatori turistici e comunità locale.

Cultura, accessibilità e sostenibilità devono essere le leve su cui puntare per trasformare Matera non solo in una meta turistica, ma in un’esperienza da vivere.