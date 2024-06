Matera: al via un evento ciclistico unico nel suo genere e premiazione degli atleti Domenico Pozzovivo e Tommaso Elettrico. I dettagli

IL BICI Club Matera “Adriano Pedicini” assieme al Team Alto Bradano e alla Vultour Bike presentano l’evento Rando Tour Basilicata.

Sotto l’egida della Fci e del Centro Sportivo Italiano di Matera, il gruppo sportivo guidato dal presidente del sodalizio materano, Giovanni Gentile assieme ai suoi colleghi presenterà l’evento che toccherà diversi scenari della provincia materana e potentina, diversi paesi e territori unendoli in un’unica grande famiglia, che è quella del ciclismo.

Alle ore 10:00, presso la Sala Consigliare del Palazzo della Provincia di Matera, dopo i saluti del Presidente della Provincia, Piero Marrese spazio alla presentazione di un evento unico nel suo genere e dal grande impatto territoriale.

Infatti, sarà il referente ARI per la Basilicata, Giuseppe Mazzucca a raccontare il percorso che il Rando Tour Basilicata effettuerà in tre appuntamenti estivi:

il 30 giugno l’evento Le Colline Materane con partenza da Matera,

il 14 luglio la Randonnée dell’Alto Bradano con partenza da Venosa,

l’8 settembre la Randonnée Parco del Vulture con partenza da Melfi.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del Rando Tour Basilicata interverranno anche:

l’Assessore allo Sport e Vicesindaco della città di Matera, Antonio Materdomini;

il vice Presidente della Fci, Carmine Acquasanta;

il Presidente del Settore Ciclismo Nazionale del Csi, Nicola Saccoccio;

il Presidente Regionale del Csi Basilicata, Domenico Lavanga,

il Coordinatore Regionale di Sport e Salute, Matteo Trombetta.

Le conclusioni saranno affidate al Presidente ARI Sud, Giuseppe Gallina.

Nel corso della conferenza stampa ci sarà l’occasione per premiare due talenti lucani del ciclismo, che hanno portato in alto il nome della regione Basilicata, prendendosi la ribalta nazionale per le capacità e qualità dimostrate.

Ci saranno riconoscimenti per Domenico Pozzovivo e Tommaso Elettrico.