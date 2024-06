Incontro con i lottizzanti dell’asse Matera Nord: le precisazioni dell’assessore all’Urbanistica

In riferimento all’incontro tenutosi mercoledì scorso con i lottizzanti dell’asse Matera Nord, l’assessore all’Urbanistica, Antonio Materdomini, fa alcune precisazioni dopo il comunicato di Italia Viva.

Chiarisce l’assessore:

“Nel corso dell’incontro, concordato a seguito di interlocuzioni avvenute nei mesi scorsi sono state affrontate diverse criticità, tra cui l’intervento necessario per ridurre il vincolo alluvionale su quella porzione di territorio che, ricordo per dovere di cronaca, è di competenza regionale in quanto trattasi di difesa del suolo, e per il quale il Comune può al massimo diventare soggetto attuatore.

La definizione degli interventi da effettuare sull’Asse Matera-Altamura, potrà essere approfondita ed eventualmente modificata nel percorso di redazione del Piano strutturale comunale ma al momento esiste già un impianto normativo, che indica le procedure per poter redigere un progetto complessivo.

In tutto ciò non comprendo la ratio del comunicato, che attribuisce all’Amministrazione Bennardi il blocco della procedura.

Addossare le colpe al sindaco Bennardi ormai è diventato lo sport preferito da chi prova a cercare visibilità e consenso, sperando di ottenere chissà quale risultato politico.

Questa Amministrazione ha preso a cuore il problema sin dal suo insediamento, incontrando i lottizzanti e cercando di dare risposte alle istanze degli imprenditori, senza proclami e comunicati stampa sbandierati ai quattro venti ma dialogando con i cittadini”.