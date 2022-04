Matera: al via lo scambio di libri, romanzi e libri per bambini grazie a questo box! Ecco i dettagli

Inaugurazione in villa comunale di un punto per il bookcrossing – 28 aprile ore 12:00

Domani Giovedì 28 Aprile alle ore 12:00 presso la villa comunale dell’Unità d’Italia, sita in Matera alla via XX Settembre angolo Via Stigliani, sarà inaugurato un punto per il bookcrossing, un box ligneo per il contenimento e lo scambio di libri, romanzi e libri per bambini.

Domani mattina il Sindaco Domenico Bennardi e l’assessore alla cultura Tiziana D’Oppido offriranno tutti i dettagli direttamente sul posto.

