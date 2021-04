Matera: al via la riqualificazione di questi percorsi turistici nei Sassi! Ecco i dettagli

Buone notizie per Matera.

L’Amministrazione fa sapere:

“Avviati i lavori di riqualificazione delle scalinate del rione Vetere e della piazzetta San Pietro Barisano.

L’intervento, per un importo di 280 mila euro, rientra nel programma di restauro dei percorsi pedonali turistici nei rioni Sassi.

Per la riqualificazione della scalinata che collega piazza Duomo ai sottostanti Gradoni Duomo è stato individuato un percorso pedonale alternativo che da piazza del Sedile attraversa Gradoni Sant’Antonio e via Tre Corone.

I lavori dovranno essere terminati entro 120 giorni.

L’intervento fa parte di un programma più ampio finanziato nel 2017 con 1.150 mila euro del Fondo per lo sviluppo e coesione (Fsc) della Regione Basilicata, grazie al quale negli anni scorsi è stato riqualificato il percorso di via Madonna delle Virtù, tra piazza San Pietro Caveoso e via Fiorentini”.

L’assessore ai Lavori pubblici, Graziella Corti, afferma:

“Era necessario completare i percorsi pedonali turistici dei rioni Sassi per garantire la migliore fruibilità del nostro patrimonio culturale e monumentale.

Nel frattempo sono stati studiati percorsi alternativi per garantire gli accessi ad aree del Barisano che rivestono un particolare interesse storico e architettonico”.

