Matera: al via il 2 Novembre le prove tecniche di riprese del film “Pins and needles” con Omar Sy! Ecco ordinanza della Polizia Locale

Con l’ordinanza dirigenziale numero 456 del 28 ottobre 2022 il dirigente della Polizia Locale, Paolo Milillo disciplina la circolazione e la sosta veicolare nei Rioni Sassi nella giornata di Mercoledì 2 Novembre in occasione delle prove tecniche di riprese cinematografiche del film dal titolo “Pins and Needles”.

Di seguito il testo integrale dell’ordinanza:

“Il Dirigente

Vista la nota assunta al Prot. G. n. 0100547 del 28.10.2022 con la quale la casa di produzione cinematografica LSPG Srl ha richiesto l’adozione di apposita ordinanza per la regolamentazione della sosta e della circolazione dei veicoli in alcune strade degli antichi Rioni Sassi, il giorno 2 novembre 2022, al fine di effettuare le prove tecniche necessarie alle riprese del film dal titolo provvisorio “Pins and Needles;

Tenuto conto di quanto stabilito in sede di conferenza dei servizi che avuto luogo presso il Palazzo di Città il giorno 27.10.2022 alla quale hanno preso parte i rappresentanti della casa di produzione LSPG Srl, dirigenti e funzionari dell’Amministrazione Comunale;

Valutato che in base a quanto disposto dagli artt. 6 c. 4 lett. f) e 7 c. 1 lett. a) del Codice della Strada i divieti di sosta temporanei devono essere noti con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati;

Ritenuto, al fine di ottemperare alla tempistica stabilita dalla suddetta disposizione normativa e nelle more dell’adozione degli atti di competenza di altri Settori dell’Amministrazione Comunale, adottare il relativo provvedimento con il quale disciplinare la circolazione e la sosta veicolare lungo alcune strade ricadenti nei Rioni Sassi, al fine di consentire alla casa di produzione LSPG Srl di effettuare le riprese cinematografiche;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del C.d.S. emanato con d.lgs. 30.04.1992. n. 285 del e ss.ii.mm;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n. 485/92;

Visto il d.lgs. 18.08.2000 n. 267 (T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.);

ORDINA

per i motivi indicati in premessa il giorno 02 novembre 2022, dalle ore 08:00 alle ore 18:00:

l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, senza eccezioni, in:

– Piazzale Porta Postergola area opportunamente delimitata e secondo segnaletica mobile;

– area di sosta latistante Via Madonna delle Virtù (spazio chiusini AQL);

– Piazza San Pietro Caveoso;

la sospensione della circolazione veicolare e pedonale, in modalità “STOP and GO”, limitatamente ai luoghi, ai momenti e al tempo necessario per le riprese cinematografiche opportunamente segnalato da personale preposto presente in loco.

Sono esclusi dal presente provvedimento i veicoli, utilizzati dalla casa di produzione per le riprese cinematografiche.

DISPONE che

a) La casa di produzione “LSPG Srl” dovrà provvedere all’apposizione della prescritta segnaletica stradale, almeno 48 ore prima dell’efficacia dei divieti, come previsto dal vigente C.d.S. e relativo Regolamento di Esecuzione, dando comunicazione al Comando Polizia Locale -Ufficio Traffico- all’indirizzo mail: traffico@comune.mt.it.

b) la casa di produzione dovrà provvedere, a proprie spese, all’acquisizione delle autorizzazioni previste per legge nel rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi di controllo, all’assunzioni di qualsiasi responsabilità riveniente dalla realizzazione della predetta iniziativa, tenendo sollevato il Comune da qualsiasi responsabilità civile penale per i danni diretti ed indiretti che possono comunque derivare in occasione e/o in dipendenza dell’iniziativa in argomento.

Qualora si dovessero presentare situazioni di emergenza si provvederà nell’ immediatezza ad operare gli interventi del caso attraverso gli organi di Polizia.

Il personale della Polizia Locale, ha facoltà di provvedere all’istituzione di ulteriori modifiche della circolazione stradale che verranno ritenute necessarie anche in variante alla presente ordinanza.

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Codice del processo amministrativo chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale amministrativo Regionale della Basilicata.

A norma dell’art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Ten. Giacomo Patierno Funzionario Responsabile P.O. del Settore Polizia Locale.

Matera, 28/10/2022

Il Dirigente Paolo Milillo”.

