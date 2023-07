Matera: al via i lavori in questa zona “dove i marciapiedi non venivano sistemati da quarant’anni”! I dettagli

Continuano i lavori di straordinaria manutenzione per strade e marciapiedi a Matera, qui siamo a Serra Rifusa, in via dei Messapi, dove i marciapiedi non venivano sistemati da quarant’anni!

Così annuncia il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, che aggiunge:

“Sempre per Matera Nord abbiamo programmato rifacimento strade in via Collodi e Vico II Nazionale, e in parte di via Don Luigi Sturzo.

La manutenzione ordinaria delle strade è fondamentale per una corretta conservazione viaria e per la sicurezza di chi le percorre.

Purtroppo in parecchie zone della città non vengono realizzati interventi ordinari da decenni e lo stato manutentivo di strade e marciapiedi risulta al di sotto della soglia minima necessaria, obbligando a lavorare in emergenza.

Risorse e tempo sono limitati ma appena possibile occorre tornare ad azioni di manutenzione costante e ordinaria, per poter garantire la salvaguardia e l’incolumità pedonale e veicolare.

In queste strade sistemeremo cordoli stradali, marciapiedi e rifaremo la pavimentazione stradale previa fresatura del tappeto di usura e correggeremo alcuni pericolosi avvallamenti che ci avete segnalato.

Elimineremo anche alcune barriere architettoniche, tramite la realizzazione di rampe per disabili.

Per Matera nord l’investimento è di €. 500.000, può sembrare notevole ma sono interventi parecchio onerosi, nei prossimi anni continueremo a investire su strade e marciapiedi fino a quando non sarà recuperata una situazione di sicurezza decente.

Ringrazio tutto l’ufficio tecnico costantemente impegnato anche coi grandi cantieri del PNRR, l’assessorato ai lavori pubblici e le ditte coinvolte”.

