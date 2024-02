Matera: al via i lavori di manutenzione e messa in sicurezza su questa strada provinciale! Ecco gli interventi previsti

Sono stati consegnati dal presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, accompagnato dai tecnici dell’Ente e alla presenza del sindaco di Tricarico, Paolo Paradiso, i lavori di messa in sicurezza della SP 56 Tricarico-Boccanera che consisteranno nella realizzazione di palificate, gabbionate e muri di sostegno, nella pulizia dei tombini e il ripristino dei muri in calcestruzzo fortemente degradati.

L’intervento, finanziato grazie alla riprogrammazione dei fondi FSC per un totale di 4 milioni e 200mila euro, si concentrerà in due aree interessate da fenomeni franosi anche di notevole entità, come quello presente al Km 5+00, e riguarderà tutta l’arteria, dal centro abitato di Tricarico fino all’intersezione con la SP 98 Grassano-Calle.

Ha spiegato il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese:

“Stamane nel corso della consegna dei lavori alla ditta che si è aggiudicata l’appalto con grande piacere ho potuto interloquire con alcune persone che risiedono nella zona per ascoltare le loro legittime richieste.

Ho assicurato loro che l’importante intervento riguarderà tutta l’arteria e sarà realizzato tenendo conto delle necessità di residenti e automobilisti.

Ringrazio come sempre l’ufficio tecnico della Provincia e il sindaco di Tricarico per la collaborazione.

Questo appalto è l’ennesimo obiettivo centrato dal mio insediamento: l’intento è sempre quello di migliorare il più possibile la viabilità provinciale, pur sapendo che c’è tanto lavoro da fare e che la Delrio ci penalizza sul fronte della disponibilità dei fondi.

La cosa è importante è avere una mission chiara e non perdersi mai d’animo”.