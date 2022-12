Matera: al Christmas Village manca poco per la calata dei Babbi Natali! Ecco gli altri eventi in programma

La seconda edizione del Matera Christmas Village sta continuando a deliziare i numerosi turisti che stanno colorando la città dei Sassi per le festività natalizie.

Un calendario fitto per godersi Matera passeggiando attraverso le bancarelle tra tipici, dolci e artigianato, ma anche partecipando alle innumerevoli iniziative collaterali, il tutto innaffiato da un’animazione vivace e coinvolgente.

Fino a domenica 8 gennaio, tutti i giorni dalle ore 10 a mezzanotte, l’atmosfera natalizia sarà amplificata da una serie di progetti di solidarietà messi in campo dall’Associazione Italia Eventi, aggiudicatrice del bando comunale per realizzare l’evento.

Allestito in legno ecosostenibile, il Matera Christmas Village è concretamente a basso impatto ambientale.

L’iniziativa, a ingresso gratuito, è patrocinata dal Comune di Matera e dall’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi, in collaborazione con la Pro Loco Matera.

I due contributi sociali istituiti da Italia Eventi saranno consegnati ufficialmente venerdì 23 dicembre, alle ore 18, sotto l’albero natalizio in Piazza Vittorio Veneto e vicino al presepe in cartapesta realizzato da Uccio Santochirico con la Cooperativa Oltre l’Arte.

Il primo sarà destinato alla Parrocchia di San Rocco e il secondo alla Rete Donna Comunale, entrambi attraverso dei buoni spesa.

Alla consegna prenderanno parte il primo cittadino di Matera Domenico Bennardi, gli assessori Tiziana D’Oppido e Michelangelo Ferrara, Don Angelo Tataranni, una referente di Rete Donna e il presidente di Italia Eventi Giuseppe Lupo.

Racconta il presidente Lupo:

“Un evento che dura un mese non può non sostenere il territorio in cui si svolge, ecco perché non solo abbiamo istituito due contributi solidali, curato un’area verde della città, commissionato un presepe in carta pesta realizzato da artigiani locali, ma abbiamo anche pensato di destinare uno spazio alle associazioni cittadine al fine di incentivare le loro attività”.

Una casetta in legno di 12 metri quadrati, difatti, messa a disposizione gratuitamente di tutte le associazioni materane, coordinata dalla Pro Loco di Matera come capofila.

Un aspetto proposto e progettato sin dall’inizio all’interno del Bando Mercatini Enogastronomici del Comune di Matera.

Al Matera Christmas Village giochi e appuntamenti per grandi e piccini

Centrale e gettonatissima la Casa di Babbo Natale, riferimento per spedire letterine e realizzare foto ricordo con Santa Claus. Non mancano appuntamenti di lettura per i più piccoli, ma anche giochi collettivi e tornei.

Per i più golosi la meta è rappresentata dalla Casetta “Matera di Gusto”.

Qui, grazie alla collaborazione tra Pro Loco di Matera, Slow Food Matera e l’Associazione Cuochi Materani, numerosi gli show cooking dedicati alla cucina tipica delle feste a laboratori volti alla conoscenza di prodotti tipici, come l’appuntamento in programma venerdì alle ore 19 a cura dell’Associazione Cuochi Materani dedicato alla preparazione di un piatto tipico locale.

Tipicità ed artigianato: per regali Made in Italy

Il mercatino natalizio, come da tradizione, unisce artigiani e piccoli produttori provenienti da diverse zone d’Italia.

È possibile non solo acquistare e degustare prodotti tipici ed eccellenze locali e non, ma anche realizzare regali originali grazie alla presenza di presepi, articoli in ceramica e idee home made.

Matera Christmas Village: un mondo di spettacoli e musica

All’interno del ricco programma del Matera Christmas Village ci sono una serie di appuntamenti imperdibili che accompagneranno cittadini e turisti fino al lungo weekend della Befana.

Tra i momenti più emozionanti c’è attesa per la calata di Babbi Natali a cura di Ediliziacrobatica, in programma giovedì alle ore 18.

Ecco tutte le iniziative in programma.

Giovedì 22 dicembre

Dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21 Casa di Babbo Natale;

Ore 18 Calata di Babbi Natali;

Ore 19 Artisti di strada Lacaposciuc di Matera.

Venerdì 23 dicembre

Dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21 Casa di Babbo Natale;

Ore 17 Banda di Babbo di Natale e Majorette;

Ore 19 Lo chef Valerio Panaro presenta il baccalà fritto della tradizione materana.

Sabato 24 dicembre

Dalle 10 alle 16 Casa di Babbo Natale;

Ore 11 Schiaccianoci & Ballerina.

Lunedì 26 dicembre

Dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21 Casa di Babbo Natale;

Ore 11 Gruppo musicale Itinerante Bassa Musica “L’Armonia Molfettese”;

Dalle 16 alle 20 Attività e degustazione di pettole fritte con il Gruppo Scouts AGESCI Matera1;

Ore 18:30 Ragnatela Folk Band 4ET.

Venerdì 30 dicembre

Dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21 Casa di Babbo Natale;

Ore 11 Musica popolare materana con un gruppo con canti, fiati e tamburi;

Ore 18 Spettacolo di giocoleria di Mr. Distratto con EDC Circus.

Sabato 31 dicembre

Dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21 Casa di Babbo Natale;

Ore 11 Artisti di strada Lacaposciuc di Matera.

Di seguito la locandina con i dettagli.

