Matera: ai Commissari della Polizia di Stato consegnata la sciarpa tricolore. I dettagli della cerimonia

Questa mattina, i Commissari della Polizia di Stato di Matera hanno ricevuto la sciarpa tricolore.

È stato il Questore Emma Ivagnes a consegnarla ai funzionari in servizio presso la Questura di Matera, durante una cerimonia che si è svolta contemporaneamente in tutte le province d’Italia.

A Roma è stato il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, a consegnare la sciarpa tricolore ai funzionari del ruolo direttivo ad esaurimento riuniti presso la Scuola Superiore di Polizia.

La sciarpa tricolore assume un particolare valore per i funzionari della Polizia di Stato, non soltanto perché simboleggia le delicate e alte funzioni che vengono loro assegnate dalla legge a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ma soprattutto per la solennità che essa conferisce alle attribuzioni esercitate al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini.

Ecco le foto.