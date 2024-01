Matera, addio a Mister Mimmo Donvito: “ci mancherai”

Un triste addio per il calcio materano.

E’ scomparso improvvisamente Mister Mimmo Donvito all’età di 57 anni.

Dopo i primi passi con il Matera, con cui debuttò in C2 appena diciottenne nel 1984, aveva giocato diversi anni in Interregionale con Morrone Cosenza, Trani e Senise, per poi terminare in Eccellenza con ultima tappa nuovamente nella sua città con il Materasassi nel 1999.

Si è poi dedicato alla carriera di allenatore dei giovani dapprima con la Vigor Matera e quest’anno, dopo diversi anni di stop, aveva ricominciato a collaborare con l’Invicta Matera.

Questo il messaggio dell’AIAC Basilicata:

“Buon viaggio Mr. Mimmo Donvito.

Ci mancherai ed ancora di più mancherai ai ragazzi per i quali sei stato guida e maestro di vita.

Che la terra ti sia lieve”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa grande perdita.