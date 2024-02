Matera: “A rischio la sicurezza stradale in questa zona nevralgica della città”. La denuncia

Il capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Matera, Nicola Casino ha presentato oggi un’interrogazione riguardante la recente installazione di un traliccio alto oltre 30 metri nella rotonda di via Gravina, unitamente ad altre opere collaterali.

Afferma Casino;

“La sicurezza stradale è una priorità fondamentale per la tutela dei cittadini e degli automobilisti, e l’installazione di strutture o ostacoli stradali può influenzare direttamente la visibilità e la sicurezza stessa degli automobilisti, come ci ricorda lo stesso Codice della Strada.

Nell’interrogazione ho posto una serie di quesiti volti a chiarire le misure adottate per garantire la sicurezza stradale, soprattutto considerando l’impatto del traliccio e delle opere collaterali sulla visibilità degli automobilisti.

In particolare, si richiedono informazioni su eventuali studi preliminari condotti dal settore mobilità del Comune di Matera e su possibili alternative all’installazione della struttura“.

Tra i vari punti sollevati dall’interrogazione, vi è anche la richiesta di chiarimenti riguardo al rispetto delle disposizioni del Codice della Strada nell’area interessata dall’impianto di radiotelefonia mobile.

Il Consigliere Casino, in ultimo, ha sottolineato l’importanza della sicurezza nella circolazione stradale per i materani e per quanti frequentano quella zona nevralgica della Città.