“Abbiamo terminato i lavori di realizzazione di un’area fitness all’interno del Parco Rodari“.

È quanto fa sapere il Sindaco di Irsina, Nicola Massimo Morea, che spiega:

“Tra pochi giorni gli attrezzi potranno essere liberamente utilizzati.

A breve partiranno i lavori per € 500.000 per la sistemazione integrale del Parco mentre è in corso di redazione il progetto di ampliamento del parco fino a fosso macello.

Grazie a queste azioni Irsina avrà un meraviglioso enorme parco urbano“.

Ecco le foto.