Matera: 140.000 euro per la messa in sicurezza di queste scuole della provincia. I dettagli

Per il comune di Montescaglioso sono in arrivo nuove risorse per l’edilizia scolastica.

A dare la notizia il Sindaco, Vincenzo Zito:

“Con Decreto Direttoriale n°90 del 15 aprile 2020 – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione del Ministero dell’Istruzione sono state approvate le graduatorie relative al bando ‘Fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica, la scuola digitale ed adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio’.

Le schede progettuali sono state predisposte ed inviate al Ministero poco prima dell’avvio della fase emergenziale Covid – 19.

Tra i diciotto interventi ammessi nella nostra Regione, due interessano la Città di Montescaglioso.

Nello specifico sono stati finanziati i progetti relativi al Plesso di Rione Marco Polo e Salvo D’Acquisto per un importo complessivo di Euro 140.000,00.

I contributi, che si sommano ad altri già ottenuti riguardanti lavori di verifica ai solai, consentiranno la messa in sicurezza ed il miglioramento di strutture ed impianti secondo la vigente normativa antincendio.

Si ringrazia l’Assessore Monica Ditaranto e l’Ufficio Tecnico Comunale per il conseguimento di questo ulteriore risultato”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)