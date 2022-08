Mascherina a scuola, Sileri: “Non servirà più, come il Green pass”. Ecco le ultime notizie

“Spero che a settembre non servirà più la mascherina a scuola, come è accaduto con il Green pass.

Oggi non dovremmo tornare indietro su cose che hanno avuto una ragione in un determinato contesto”.

Così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite di ‘TimeLine’ su Sky Tg24, che avverte:

“Ma, avverte, l’emergenza Covid non è finita, il virus c’è e rialzerà la testa in autunno, dobbiamo essere pronti con le vaccinazioni.

Quanto al Vaiolo delle scimmie stiamo vedendo anche noi un aumento dei casi in Italia e la stragrande maggioranza sono maschi, ma definirla malattia che interessa i gay è fuorviante, ingiusto e non corretto.

La circolazione del Monkeypox virus è iniziata in una comunità, ma non c’è colore né orientamento sessuale.

Tra qualche settimana vedremo che i rischi saranno anche per chi ha contatti stretti con i positivi.

E per far fronte a questa nuova epidemia entro 24 ore arriverà la circolare per la somministrazione del vaccino anti-vaiolo delle scimmie.

Entro fine mese arriveranno 16mila dosi.

Il Lazio, la Lombardia, il Veneto si sono già mosse per la distribuzione.

Ma non sarà una vaccinazione di massa, ma per chi a rischio, suscettibili o immunodepressi”.

