Tragedia sul lavoro nella vicina Provincia di Taranto: purtroppo una persona ha perso la vita

Tragedia sul lavoro, ieri mattina, nella vicina Provincia di Taranto.

In un capannone di via D’Annunzio, nei pressi della Vestas, un operaio ha perso la vita.

L’uomo di 53 anni, originario di Sava, dipendente di una ditta metalmeccanica pare che stesse lavorando con un flex quando il disco gli ha ferito una gamba recidendogli l’arteria femorale.

Immediato l’intervento del 118 per prestare i primi soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare: è morto in ambulanza durante il trasporto in ospedale.

Sull’accaduto ora indagano i Carabinieri e gli ispettori dello Spesal per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)