Marconia di Pisticci: la parrocchia san Giovanni Bosco pronta a festeggiare il suo Santo Patrono! Ecco il programma

La Parrocchia di San Giovanni Bosco di Pisticci annuncia:

“Carissimi,

la storia della nostra comunità è segnata da eventi importanti e significativi, tra questi la data della Dedicazione della nostra Chiesa riedificata, il 31 gennaio 1998.

La memoria grata di questo evento ci fa riflettere sull’importanza della Chiesa per la nostra vita di fede e per tutta la comunità.

La Chiesa, casa di Dio tra le case degli uomini, è il luogo dove Dio ci dà appuntamento per lodarlo e per offrire ogni giorno e in modo particolare la domenica il sacrificio eucaristico che ci fa essere un cuor solo e un’anima sola, un solo corpo con Gesù.

Qui si celebrano i momenti importanti e decisivi della vita: il battesimo, il primo incontro con Gesù nella comunione, il matrimonio, il passaggio alla vita eterna;

qui il Signore parla al nostro cuore e ci nutre con il suo Corpo.

La nostra Chiesa, dedicata a san Giovanni Bosco e che ha come protettrice la Madonna delle Grazie, fu consacrata proprio il giorno del Santo Patrono.

Questo ci offre l’occasione per unire in una sola festa, il prossimo 31 gennaio, il XXV anniversario della Dedicazione e San Giovanni Bosco.

Un grande grazie si elevi al Signore per i Padri Maristi che hanno curato la realizzazione di questo sacro Edificio, segnando la loro presenza a imperitura memoria con lo stemma e la scritta “Sub Mariae nomine”, e a quanti con la loro testimonianza di fede e di amore hanno edificato e continuano a edificare la Comunità.

Buona Festa”.

Ecco il programma.

